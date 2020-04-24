Свердловские власти планируют оснастить новые койки облучателями местного производства

"Сегодня у нас по Свердловской области создано примерно 3 тысячи коек под лечение больных с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день у нас издан стандарт оснащения коек, которые под лечение больных с коронавирусной инфекцией. Согласно этому стандарту у нас должно быть 5 700 таких коек с облучателем. Заявка сделана на 5 тыс. ламп, мы сейчас ждем план-график поставок. Частично лампы у нас есть", - сказала она.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Свердловские власти заказали "Заводу электромедицинской аппаратуры" ("Эма") в Екатеринбурге 5 тыс. бактерицидных облучателей для обеспечения оборудуемых дополнительных коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Это закроет потребность региона в таких аппаратах, сообщила журналистам в пятницу заместитель министра здравоохранения региона Екатерина Есина.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов отметил, что заявка сформирована, с руководством завода будут обсуждаться возможности и график поставок, а также необходимость использования действующих в регионе мер господдержки. "Я думаю, у завода "Эма" есть все возможности нарастить объемы и, как минимум, нашу потребность закрыть. Но учитывая то, что оборудование поступает во многие регионы нашей страны, во многие страны, конечно же, будем разговаривать с руководством, чем помочь. Сегодня [существует] линейка вариантов государственной поддержки, льготных займов", - сказал Орлов. По его словам, аппарат эффективен для борьбы с различными видами вирусных инфекций, в том числе, коронавирусной.

Генеральный директор завода Андрей Калетин отметил, что с начала пандемии мощности предприятия выросли, часть работников, ранее задействованных на производстве хирургических светильников, были переориентированы на работу с бактерицидными облучателями. "Сейчас работаем от спроса, в принципе, если спрос будет и дальше расти, будем расширять штат. Сейчас у нас вырос спрос в 10 раз. Мы в декабре прошлого года выпускали порядка 300 единиц, сейчас планируем выпустить 4 тысячи в месяц, а в июне месяце нарастить производство до 5 тысяч", - сказал он.

Завода "Эма" производит хирургические светильники, бактерицидные облучатели и рециркуляторы. Оборудование завода экспортируется в 62 страны мира.