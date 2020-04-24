{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Число инфицированных коронавирусом в больнице Златоуста превысило 80

За сутки в медицинском учреждении прибавилось 28 случаев

ТАСС, 24 апреля. Новые случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в больнице №1 города Златоуста в Челябинской области. За сутки там прибавилось 28 случаев, сообщил в пятницу журналистам губернатор Алексей Текслер.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В больнице Златоуста добавилось 28 новых случаев. Общее количество по очагу - 83 человека. Локализация очага продолжается", - сказал губернатор.

В четверг губернатор сообщал, что в больнице № 1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом и зафиксировано 44 подтвержденных случая. По словам Текслера, по предварительным данным, причиной вспышки вируса стал занос инфекции в круглосуточный стационар.

В Челябинской области, по данным губернатора, на 24 апреля зарегистрировано 245 случаев заражения коронавирусом.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Свердловские власти планируют оснастить новые койки облучателями местного производства
Заявка сделана на 5 тыс. бактерицидных ламп
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС