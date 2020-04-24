Число инфицированных коронавирусом в больнице Златоуста превысило 80

ТАСС, 24 апреля. Новые случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в больнице №1 города Златоуста в Челябинской области. За сутки там прибавилось 28 случаев, сообщил в пятницу журналистам губернатор Алексей Текслер.

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"В больнице Златоуста добавилось 28 новых случаев. Общее количество по очагу - 83 человека. Локализация очага продолжается", - сказал губернатор.

В четверг губернатор сообщал, что в больнице № 1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом и зафиксировано 44 подтвержденных случая. По словам Текслера, по предварительным данным, причиной вспышки вируса стал занос инфекции в круглосуточный стационар.

В Челябинской области, по данным губернатора, на 24 апреля зарегистрировано 245 случаев заражения коронавирусом.