Многодетным семьям в Югре разрешили потратить часть семейного капитала на неотложные нужды

В регионе с 2013 года выплачивается югорский семейный капитал - однократная мера поддержки многодетных семей в случае рождения или усыновления третьего и последующих детей. Размер выплаты - 150 тыс. рублей. Ее, в частности, можно направить на улучшение жилищных условий, получение медпомощи, образования, на счета эскроу при долевом строительстве, приобретение машины. Она действует до конца 2026 года.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 апреля. /ТАСС/. Семьи Ханты-Мансийского автономного округа, имеющие трех и более детей, смогут направлять часть средств регионального семейного капитала на неотложные нужды. Такое решение приняло правительство региона из-за пандемии коронавируса в ходе заседания в пятницу, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

"Семьи, имеющие право на получение югорского семейного капитала, могут воспользоваться его частью в размере не более 35 тыс. рублей, направив их на неотложные нужды. <…> Это станет существенной поддержкой семей, имеющих детей, в непростое время", - приводятся в сообщении слова директора регионального департамента социального развития Терезы Пономаревой.

Она отметила, что данные средства семьи, имеющие детей, могут потратить по своему усмотрению. "Данное решение направлено на обеспечение дополнительной социальной поддержки многодетных семей в складывающихся условиях [пандемии коронавируса]", - сказано в сообщении.

Воспользоваться данными средствами семьи смогут, обратившись в центр социальных выплат по месту жительства либо оформив заявление на портале госуслуг или в многофункциональном центре. Прием заявлений осуществляется до 1 ноября.

На югорский семейный капитал власти региона в 2020-2021 годах планируют направить более 789 млн рублей. Ожидается, что получателями станут более 3,4 тыс. семей. По данным региональных властей, число многодетных семей в Югре за последние три года выросло более чем на 20% - с 23 до 28 тысяч.

По данным департамента здравоохранения Югры, на 24 апреля в регионе зарегистрировано 217 случаев коронавирусной инфекции, из них 44 человека выписаны в связи с выздоровлением, один умер.