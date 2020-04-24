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Пандемия коронавируса нового типа

Пропуска в Свердловской области введут только в неблагополучных по коронавирусу городах

По словам главы региона Евгения Куйвашева, люди, которым надо будет проехать на работу, должны получить заверенные работодателем справки
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© Владимир Гердо/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Пропускной режим на майские праздники будет вводиться только в неблагополучных по коронавирусу муниципалитетах Свердловской области, справки будут выдаваться только тем людям, которым надо проехать на работу. Об этом говорится в заявлении губернатора региона Евгения Куйвашева, распространенном в пятницу оперативным штабом региона по борьбе с инфекцией.

В среду, 22 апреля, глава региона Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи в президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что власти рассматривают возможность введения пропусков.

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"Итак, в тех муниципалитетах, где ситуация по коронавирусу неблагополучна, а это Екатеринбург, Нижний Тагил, Полевской, Первоуральск, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, другие территории, планируется введение документов, обосновывающих необходимость нахождения людей на улице. Такие именные справки, заверенные работодателем, предполагается выдавать уральцам, которым необходимо исполнять служебные обязанности в эти дни", - говорится в заявлении.

В тексте указано, что справка не нужна, если человек идет в магазин, аптеку, выгуливает собаку в пределах 100 метров от дома.

Всего в регионе зарегистрировано 304 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Врачи оценивают состояние 18 госпитализированных как тяжелое, 55 - как средней тяжести, остальных - как удовлетворительное, выписано 82 человека, один умер.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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