Пропуска в Свердловской области введут только в неблагополучных по коронавирусу городах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Пропускной режим на майские праздники будет вводиться только в неблагополучных по коронавирусу муниципалитетах Свердловской области, справки будут выдаваться только тем людям, которым надо проехать на работу. Об этом говорится в заявлении губернатора региона Евгения Куйвашева, распространенном в пятницу оперативным штабом региона по борьбе с инфекцией.

В среду, 22 апреля, глава региона Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи в президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что власти рассматривают возможность введения пропусков.