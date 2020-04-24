В Челябинске отправили на принудительную госпитализацию супругов с коронавирусом

ТАСС, 24 апреля. Ленинский районный суд Челябинска отправил на принудительную госпитализацию супругов с подтвержденным коронавирусом, которые ранее отказались от лечения в больнице. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил административный иск по ст. 274 КАС РФ ("О госпитализации гражданина в медицинскую организацию") о принудительной госпитализации супругов из Челябинска с подтвержденной коронавирусной инфекцией", - сказали в суде.

В пресс-службе уточнили, что иск поступил в суд от управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

По данным губернатора Челябинской области Алексея Текслера, на 24 апреля в регионе зарегистрировано 245 случаев заражения коронавирусной инфекцией.