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Пандемия коронавируса нового типа

В Челябинске отправили на принудительную госпитализацию супругов с коронавирусом

Соответствующий иск поступил в суд от регионального управления Роспотребнадзора

ТАСС, 24 апреля. Ленинский районный суд Челябинска отправил на принудительную госпитализацию супругов с подтвержденным коронавирусом, которые ранее отказались от лечения в больнице. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил административный иск по ст. 274 КАС РФ ("О госпитализации гражданина в медицинскую организацию") о принудительной госпитализации супругов из Челябинска с подтвержденной коронавирусной инфекцией", - сказали в суде.

В пресс-службе уточнили, что иск поступил в суд от управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

По данным губернатора Челябинской области Алексея Текслера, на 24 апреля в регионе зарегистрировано 245 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

 

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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