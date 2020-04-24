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Пандемия коронавируса нового типа

В уральском полпредстве сообщили о росте числа безработных в УФО на 25%

С начала апреля показатель вырос до 79,6 тысяч человек
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Количество зарегистрированных безработных в Уральском федеральном округе (УФО) с начала месяца увеличилось на 26,2% и составило 79,6 тысяч человек. Об этом в пятницу сообщили в пресс-центре аппарата полномочного представителя президента РФ в УФО.

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Ранее президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей в связи с распространением коронавируса, затем режим нерабочих дней был продлен до конца месяца.

"По состоянию на 24 апреля 2020 года с начала месяца численность зарегистрированных безработных в Уральском федеральном округе увеличилась на 26,2% и составила 79,6 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что более 80% (63,9 тысячи) безработных получают пособие по безработице.

Почти 15% безработных поставлены на учет дистанционно: в Курганской области - 86,7%, в Свердловской области - 4,5%, в Челябинской - 6,8%, в Тюменской области - 26,7%, в ХМАО - Югре - 18%, в ЯНАО - 24%. Месяцем ранее дистанционно регистрировали безработных только в Курганской области, уточняют в пресс-центре.

В регионах УрФО подтверждены 1 418 случаев заражения коронавирусом. Из них больше всего в Тюменской области - 357 случаев, в Свердловской - 304, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) - 217, в Ямало-Ненецком - 266, в Челябинской области - 245, в Курганской - 29.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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