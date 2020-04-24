{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Ямальские предприятия получат по 123 тыс. руб. на создание рабочего места для безработного

Кроме того, компании, которые временно трудоустраивают безработных, получат субсидию на компенсацию зарплаты сотрудников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Предприятия в Ямало-Ненецком автономном округе получат выплату по 123 тысячи рублей за создание каждого рабочего места для безработного. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов утвердил третий пакет мер поддержки предпринимателей. По данным пресс службы правительства ЯНАО, основная цель его принятия - стимулирование работодателей сохранять существующие рабочие места и создавать новые. Кроме того, помощь будет оказана самозанятым ямальцам.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Важнейшая задача - помочь людям, потерявшим работу. Для этого предприятиям предоставим выплату до 123 000 рублей на создание рабочего места для безработного. Просубсидируем им и расходы на зарплату - примерно 31 000 рублей на человека с учетом страховых взносов", - приводят в пресс-службе слова Дмитрия Артюхова.

Как пояснили в пресс-службе, компании, которые временно трудоустраивают безработных, в соответствии с принятым пакетом мер получат субсидию на компенсацию зарплаты сотрудников. Сумма составляет более 31 тыс. рублей на человека с учетом страховых взносов. Такая же выплата предлагается тем, кто организует временные работы для своих сотрудников, находящихся в простое, в отпуске без сохранения зарплаты или работающих неполный день.

Выплату в 123 тысячи рублей можно получить при условии, что в течение года сотрудника нельзя уволить по вине работодателя. В случае, если сотрудник уйдет сам, то на его место будет направлен другой безработный.

"Предполагаем, что эти меры позволят нам создать около 2 тыс. рабочих мест для ямальцев. Компенсацию на возмещение заработной платы могут получить работодатели различных форм собственности, кроме бюджетных", - сообщила директор департамента занятости населения Ямала Ольга Акинина.

Поддержку также получат самозанятые ямальцы, которые зарегистрированы как плательщики налога на профессиональный доход. Для них предусмотрена единовременная выплата в размере 30 тысяч рублей. Предполагается, что воспользоваться мерой смогут около 800 ямальцев. Это таксисты, репетиторы, парикмахеры, мастера маникюра и другие работники. Обязательным условием для получения выплаты является не просто регистрация в качестве плательщика налога на профессиональный доход, а фактическое получение такого дохода.

Меры поддержки, действующие в регионе

На Ямале принят комплекс мер поддержки для предпринимателей, пострадавших из-за последствий распространения коронавирусной инфекции. Они включают в себя снижение УСН доход - с 5% до 1%, ЕНВД - с 15% до 7,5%, максимальное снижение ставки на аренду государственного и муниципального имущества и земли. Предпринимателям социальной сферы предоставляют выплату на компенсацию расходов до 200 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям в сфере бытовых услуг - единовременную выплату в размере 30 тыс. рублей. Кроме того, всем, кто вынужден был приостановить свою деятельность из-за введения режима повышенной готовности, компенсируют расходы на коммунальные услуги.

На 24 апреля в населенных пунктах ЯНАО подтверждено 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего 133 случая, выздоровел 51 человек.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округАртюхов, Дмитрий АндреевичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В уральском полпредстве сообщили о росте числа безработных в УФО на 25%
С начала апреля показатель вырос до 79,6 тысяч человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС