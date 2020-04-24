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75-летие Победы

Свердловскую "Библионочь" проведут на русском и немецком языках и посвятят юбилею Победы

Акция пройдет в режиме онлайн 25 апреля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Свердловские библиотеки в этом году посвятят мепроприятия "Библионочи" 75-летию Победы и впервые проведут их на русском и немецком языках. Иностранные студенты во время акции прочтут на русском языке стихотворения о Великой Отечественной войне, сообщила директор областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского Ольга Опарина на пресс-конференции, организованной уральским региональным центром ТАСС.

"Интересным моментом этой "Библионочи" будет то, что впервые будут идти мероприятия не только на русском языке, но и на немецком. В программе библиотеки им. В. Г. Белинского будет целая программа <...>, где немецкие коллеги проведут лекции и прочитают рассказы на немецком языке в рамках проекта "Человечность преодолевает границы". Это тоже дает некий взгляд и на победу, и на переосмысление всей той трагедии, которую пережил мир, наша страна", - сказала она, добавив, что также в этом году к проведению акции привлекут иностранных студентов, которые учатся в Свердловской области - они прочтут на русском языке стихи о Великой Отечественной войне.

"Библионочь" в Свердловской области пройдет под слоганом "Без права на забвение", в ней примут участие 84 библиотеки региона. Из-за ситуации с коронавирусом было принято решение провести две "Библионочи"- онлайн 25 апреля и позже - офлайн, сообщила первый заместитель министра культуры области Галина Головина.

"Мероприятия <...> будут в самых разных форматах - и творческие встречи, и онлайн-концерты, и трансляции спектаклей, и викторины, олимпиады, конкурсы. <...> Например, на связь выйдут <...> Эдуард Веркин, <...> Роман Сенчин, Николай Коляда, Александр Пантыкин и другие известные люди", - рассказала Опарина. Среди самых интересных событий "Библионочи" она выделила, в частности, представление видеокниги "Письма в "Белинку" (библиотеку им. Белинского - прим. ТАСС) с фронта" в исполнении ведущих актеров "Коляда-театра".

"Библиотеки Свердловской области очень быстро перестроились - у нас было время, чтобы мы могли адаптироваться к проведению "Библионочи" именно в онлайн-формате", - пояснила Головина. Она считает, что новый формат работы останется в жизни библиотек региона и после снятия режима самоизоляции, а ситуация с коронавирусом стала толчком к его освоению.

В 2019 году в рамках акции "Библионочь" в Свердловской области было проведено более 2,6 тыс. мероприятий, их посетили около 50 тыс. человек, из них около 5 тыс. записались в результате в библиотеки.

Теги
РоссияСвердловская область75-летие Победы
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