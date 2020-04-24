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Пандемия коронавируса нового типа

В Златоусте, где выявлена вспышка коронавируса, могут ввести карантин

Всего в горбольнице № 1 зарегистрировано 82 случая заражения

ТАСС, 24 апреля. Карантин или режим пропусков может быть введен на территории города Златоуста Челябинской области, где был зафиксирован очаг коронавируса. Об этом сообщил в пятницу журналистам губернатор Алексей Текслер.

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Глава региона 23 апреля сообщал, что в больнице № 1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом и зафиксировано 44 подтвержденных случая. 24 апреля в больнице подтвердилось еще 28 случаев заражения. Всего в больнице зарегистрировано 82 случая, включая контактных и ранее заразившихся граждан.

"Не исключаю вариант, при котором в отдельных муниципалитетах, где сложилась неблагоприятная эпидобстановка, режим будет жестче, чем в целом по региону. В частности, по Златоусту мы видим сегодня, что ситуация там действительно ухудшается. Посмотрим на выходных, насколько удалось локализовать данный очаг, на оперативном штабе рассмотрим вопрос о введении режима пропусков в Златоусте или карантина, то есть закрытия города на въезд и выезд", - сказал Текслер.

В Челябинской области, по данным губернатора, на 24 апреля зарегистрировано 245 случаев заражения коронавирусом.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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