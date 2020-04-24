В Златоусте, где выявлена вспышка коронавируса, могут ввести карантин

ТАСС, 24 апреля. Карантин или режим пропусков может быть введен на территории города Златоуста Челябинской области, где был зафиксирован очаг коронавируса. Об этом сообщил в пятницу журналистам губернатор Алексей Текслер.

Глава региона 23 апреля сообщал, что в больнице № 1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом и зафиксировано 44 подтвержденных случая. 24 апреля в больнице подтвердилось еще 28 случаев заражения. Всего в больнице зарегистрировано 82 случая, включая контактных и ранее заразившихся граждан.

"Не исключаю вариант, при котором в отдельных муниципалитетах, где сложилась неблагоприятная эпидобстановка, режим будет жестче, чем в целом по региону. В частности, по Златоусту мы видим сегодня, что ситуация там действительно ухудшается. Посмотрим на выходных, насколько удалось локализовать данный очаг, на оперативном штабе рассмотрим вопрос о введении режима пропусков в Златоусте или карантина, то есть закрытия города на въезд и выезд", - сказал Текслер.

В Челябинской области, по данным губернатора, на 24 апреля зарегистрировано 245 случаев заражения коронавирусом.