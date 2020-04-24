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Посредник в деле о взятке экс-замглавы свердловского СК освобожден из-под домашнего ареста

Меру пресечения адвокату Владиславу Вострецову изменили на запрет определенных действий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения адвокату адвокатской палаты Владимирской области Владиславу Вострецову, который признал, что был посредником в передаче взятки бывшему первому заместителю руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаилу Бусылко, на запрет определенных действий. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга.

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23 апреля 2020 года из-под домашнего ареста был освобожден Бусылко. Его мера пресечения была также изменена на запрет определенных действий.

"Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания под домашним арестом Вострецова Владислава, обвиняемого по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. Избранная в отношении Владислава Вострецова мера пресечения в виде домашнего ареста изменена судом на запрет определенных действий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Вострецов должен самостоятельно являться по вызову в следственные органы и в суд. "Ему запрещено общаться с лицами, имеющими отношение к уголовному делу, за исключением следователя, защитников и контролирующего органа. Также Владиславу Вострецову запрещено получать и отправлять корреспонденцию, в том числе письма, телеграммы, посылки, электронные послания, вести переговоры с использованием любых средств связи и интернета по обстоятельствам данного уголовного дела", - добавили там.

О задержании Бусылко и Вострецова, который признал, что был посредником в передаче взятки, стало известно 30 ноября 2019 года. Следователи возбудили в отношении Бусылко уголовное дело по статье о получении взятки, в отношении адвоката - по статье о посредничестве во взяточничестве, сумма взятки составляет около 2 млн рублей. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК.

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