Следователи начали проверку из-за грубого задержания детского врача на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Следователи начали доследственную проверку по факту жестокого задержания детского врача в городе Полевском Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

Ранее екатеринбургский портал Е1.ru сообщил об инциденте, произошедшем в Полевском. Сотрудники ГИБДД задержали 51-летнюю женщину - детского врача - за то, что она оказалась за рулем без документов. По данным издания, после конфликта у женщины остались ушибы и гематомы.

"Следственным отделом по городу Полевскому СК по Свердловской области по данному инциденту проводится доследственная проверка, тщательно выясняются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.