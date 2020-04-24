{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Следователи начали проверку из-за грубого задержания детского врача на Урале

По данным СМИ, в Полевском сотрудники ГИБДД задержали 51-летнюю женщину за то, что она оказалась за рулем без документов, после конфликта у женщины остались ушибы и гематомы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Следователи начали доследственную проверку по факту жестокого задержания детского врача в городе Полевском Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

Ранее екатеринбургский портал Е1.ru сообщил об инциденте, произошедшем в Полевском. Сотрудники ГИБДД задержали 51-летнюю женщину - детского врача - за то, что она оказалась за рулем без документов. По данным издания, после конфликта у женщины остались ушибы и гематомы.

"Следственным отделом по городу Полевскому СК по Свердловской области по данному инциденту проводится доследственная проверка, тщательно выясняются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Под Мурманском почти 500 вахтовиков покинули стройплощадку
Ранее на объекте "Новатэка" выявили очаг коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС