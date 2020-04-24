В Курганской области усилили контроль соблюдения ограничений на въезд в регион

В Курганской области наиболее высокий темп роста числа инфицированных фиксируется в последние дни, а большинство из всех случаев - это приехавшие из Москвы и других регионов жители и контактировавшие с ними люди. Правительство области 17 апреля объявило о том, что приняло решение ввести ограничение на въезд граждан на территорию региона, за исключением тех, кто едет на похороны, лечение или на работу, проезжает транзитом или осуществляет междугородние перевозки. Но, как отмечают в региональном ГИБДД, число желающих приехать в гости в Курганскую область на майские праздники может увеличиться, и в регионе усилили ограничительные меры.

ТАСС, 24 апреля. Круглосуточные посты ДПС для проверки въезжающих в Курганскую область установлены в регионе в связи с ограничениями, введенными из-за ситуации с коронавирусом. Проезд на территорию области неделю назад запретили жителям других регионов, за исключением особых случаев, однако в преддверии майских праздников приняты меры по усилению контроля, сообщили в оперативном штабе региона.

"На въездах в Курганскую область организована работа постов ДПС в круглосуточном режиме, посты работают на дорогах федерального и регионального значения на территории Катайского, Далматовского, Белозерского, Щучанского, Частоозерского и Шатровского районов, а также шесть постов ДПС на въездах в город Курган", - говорится в сообщении.

В области введено ограничение на въезд людей без прописки в регионе. "При наличии подтверждающих документов исключение составляют водители транспортных средств, осуществляющих междугородные перевозки, а также следующих транзитом через регион, граждане, исполняющие трудовые обязательства в организациях, деятельность которых не приостановлена, а также лица, прибывшие в целях лечения либо участия в похоронах", - уточняют в штабе. При этом, как поясняется в сообщении, даже жители других регионов, имеющие недвижимость в Курганской области, не будут допущены в регион без прописки.

Ранее в Курганской области также ограничили автобусное сообщение с соседними регионами, были приостановлены перелеты через единственный в области аэропорт "Курган".

В Курганской области зафиксировано значительно меньшее число заразившихся коронавирусом по сравнению с другими регионами на Урале - 29 случаев. Но долгое время число заразившихся здесь не превышало и десятка человек. Теперь область пытается сдержать рост инфицированных, растущий в том числе за счет приезда людей из других регионов.