В Свердловской области отказались от введения на майские праздники цифровых пропусков

"Я принял решение не вводить электронные пропуска для всех жителей Свердловской области. Думаю, нам с вами просто не нужен еще и такой жесткий контроль за всеми перемещениями, чтобы соблюдать разумные ограничения, направленные на то, чтобы как можно меньше уральцев заразились новой коронавирусной инфекцией. При этом мы прорабатываем решение о том, чтобы на период майских праздников работодатели оформили пропуска для тех сотрудников, которым необходимо быть на рабочем месте", - написал он в своем аккаунте в Instagram.

22 апреля на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Куйвашев говорил, что в Свердловской области прорабатывается вопрос введения пропускной системы для жителей на период майских праздников с целью предотвращения распространения коронавируса.