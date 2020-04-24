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В Свердловской области отказались от введения на майские праздники цифровых пропусков

Губернатор Евгений Куйвашев также добавил, что прорабатывается решение, согласно которому работодатели могли бы оформить пропуска для тех сотрудников, которым необходимо быть на рабочем месте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Свердловской области решили отказаться от введения в регионе цифровых пропусков на майские праздники из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

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"Я принял решение не вводить электронные пропуска для всех жителей Свердловской области. Думаю, нам с вами просто не нужен еще и такой жесткий контроль за всеми перемещениями, чтобы соблюдать разумные ограничения, направленные на то, чтобы как можно меньше уральцев заразились новой коронавирусной инфекцией. При этом мы прорабатываем решение о том, чтобы на период майских праздников работодатели оформили пропуска для тех сотрудников, которым необходимо быть на рабочем месте", - написал он в своем аккаунте в Instagram.

22 апреля на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Куйвашев говорил, что в Свердловской области прорабатывается вопрос введения пропускной системы для жителей на период майских праздников с целью предотвращения распространения коронавируса.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская область
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