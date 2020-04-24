Курганцы высадили "Сад памяти" из 4 тыс. сосен к 75-летию Победы

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Жители Курганской области высадили на территории лесного фонда региона 4 тыс. саженцев сосны на площади 1 га во время акции "Сад памяти". Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете акции в пятницу.

"На территории лесного фонда Курганского лесничества на площади 1 га посадили 4 тыс. саженцев сосны. Этот "Сад памяти" лесники посвятили всем зауральцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, но в первую очередь - своему герою, заслуженному лесоводу РФ Валерию Симонову", - рассказали в оргкомитете.

Там отметили, что Симонов участвовал в сражении под Москвой, в составе воронежского полка держал оборону и переходил в наступление на Курской дуге. "После тяжелого ранения и лечения в госпитале, несмотря на инвалидность и назначенную пенсию, добился возврата на военную службу, а после демобилизации вернулся в родные места, 20 лет проработал руководителем Просветского леспромхоза", - сообщили организаторы.

Международная акция "Сад памяти" в России уже пересекла в этом году отметку в 10 млн посаженных деревьев, как отмечают в оргкомитете.

Акция "Сад памяти" стартовала 18 марта 2020 года в южных регионах РФ, после чего к ней стали присоединяться другие субъекты. Высадки продлятся до 22 июня. Цель акции - посадить на территории России 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны.