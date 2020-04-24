В Екатеринбурге медики отправили на карантин около 150 работников общественного транспорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Медики отправили на карантин 147 водителей и кондукторов общественного транспорта в Екатеринбурге, проживавших в общежитии с одним из коллег, заразившимся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Человек пришел заступать на смену в автотранспортном предприятии. Перед выходом у всех измеряют температуру, и у него обнаружили [высокую], на рейс его не выпустили, отправили к врачу - первый тест [на коронавирус] был положительным. Он проживал в общежитии предприятия "Гортранс", соответственно, всех, кто проживал в этом общежитии, отправили на карантин", - сообщили в пресс-службе.

Там также уточнили, что на работу был выведен резервный состав кондукторов и водителей, и работа общественного транспорта в Екатеринбурге не была нарушена.

В оперативном штабе региона подчеркнули, что общественный транспорт является зоной риска. Там отметили, что для работников транспортных предприятий введут обязательный "масочный режим", а также носить маски в транспорте будут рекомендовать и пассажирам.

Всего в регионе зарегистрировано 304 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Врачи оценивают состояние 18 госпитализированных как тяжелое, 55 - как средней тяжести, остальных - как удовлетворительное, выписано 82 человека, один умер.