Свердловской завод запустил линию по производству масок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Завод "Медсинтез" в Новоуральске Свердловской области запустил линию по выпуску медицинских защитных масок, в начале мая производство выйдет на полную мощность - до 5 млн масок в месяц. Это снимет их дефицит в аптеках и больницах региона, сообщил на своей странице в Instagram губернатор области Евгений Куйвашев.

Комплектующие для установки линии были доставлены из Китая, их доставку профинансировал учредитель фонда святой Екатерины и глава компании "Сима-ленд" Андрей Симановский.

"Это первая маска, которую сделали сегодня на новой линии завода "Медсинтез" в Новоуральске. Пока продолжаются пусконаладочные работы, но уже в начале мая производство будет запущено на полную мощность - в месяц здесь будут делать до 5 млн масок. Больше не будет никакого дефицита масок ни в больницах, ни в аптеках", - написал Куйвашов.

Он отметил, что оборудование из Владивостока на Урал после покупки в Китае удалось доставить без задержек.

В Свердловской области зарегистрировано 304 случая заражения коронавирусной инфекцией. Врачи оценивают состояние 18 госпитализированных как тяжелое, 55 - как средней тяжести, остальных - как удовлетворительное, выписаны 82 человека, один умер.