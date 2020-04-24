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Среди заразившихся коронавирусом в больнице под Челябинском есть врачи

Всего в регионе зарегистрировано 245 случаев заражения коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 24 апреля. /ТАСС/. Тридцать шесть медиков находятся в числе 82 заразивших коронавирусом в больнице №1 Златоуста, где выявлена вспышка инфекции. Среди них есть беременная женщина, сообщили в пятницу в Министерстве здравоохранения региона.

Ранее губернатор региона Алексей Текслер сообщил, что в Златоусте из-за вспышки коронавируса могут ввести режим пропусков или карантин - закрыть въезд и выезд из города.

"Всего на данный момент из Златоуста выявлено 82 заразившихся. Из них: сотрудников медицинского учреждения - 36 человек (среди них беременная девушка с легкой степенью заболевания, направлена в ОКБ№2 под наблюдение врачей), пациентов - 31 человек, контактных - 12 человек, еще три человека - прибывшие из других регионов РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациентов с подтвержденным коронавирусом доставляют в больницы Миасса и Челябинска. "Проведена маршрутизация вновь поступающих пациентов онкологического, урологического, хирургического, инфекционного и гинекологического профиля в медицинские организации Миасса, Кусы, Златоуста. Роспотребнадзор продолжает эпидемиологическое расследование", - добавляют в министерстве.

Всего в Челябинской области зарегистрировано 245 случаев заражения коронавирусом.

Теги
РоссияЧелябинская область
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