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Свердловская область направит в 2020 году на проекты социальных НКО более 550 млн рублей

При этом по ряду направлений конкурсные процедуры уже завершены

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Свердловская область направит в 2020 году на реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) 558 млн рублей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"На поддержку некоммерческих организаций, работающих в социальной сфере, в рамках комплексной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской области на 2018-2024 годы" в 2020 году планируется потратить 558 млн рублей. Из них большая часть - 530 млн рублей - из областного бюджета, остальное - это внебюджетные средства и федеральный бюджет", - говорится в сообщении.

При этом по ряду направлений конкурсные процедуры уже завершены, отмечают в пресс-службе. Так, средства для поддержки выплат педагогам уже предоставлены более чем 30 частным детским садам и школам, среди которых есть сады-ясли и школы-интернаты. Субсидии уже получили, например, региональная общественная экологическая организация "ЭКА-Екатеринбург" и областная общественная организация инвалидов "Союз Чернобыль", региональная общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы и пенсионеров.

"Сейчас объявлен конкурс министерством образования на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере образования и молодежной политики", - уточняют в департаменте.

Теги
РоссияСвердловская область
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