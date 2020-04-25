Самолет с россиянами из Гоа приземлился в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Самолет с российскими гражданами, которые решили покинуть индийский штат Гоа из-за ситуации с коронавирусом, приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.

"Рейс U6 3740 Гоа - Новосибирск - Екатеринбург прибыл", - написано на табло. Группа из 199 человек, в числе которых двое детей, вылетела в Новосибирск, а затем - в Екатеринбург. На спецрейс авиакомпании "Уральские авиалинии", по данным генерального консульства РФ в Мумбаи (к которому относится Гоа), имели право зарегистрироваться россияне из этих городов, а также из Томской, Кемеровской, Иркутской, Омской, Новосибирской и Свердловской областей, Республики Алтай, Красноярского и Алтайского краев.

Это третий вывозной рейс из Гоа для граждан РФ. Первые два вывезли россиян в Москву и Казань. В Гоа еще остаются около 3 тыс. россиян, выразивших желание вернуться на родину из-за ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, отметили в диппредставительстве.

Из-за ситуации с COVID-2019 Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

Ранее заместитель генерального директора "Уральских авиалиний" Александр Зиновьев сообщил, что авиакомпания совершила более 80 рейсов по вывозу из-за рубежа россиян. Полеты совершались в Таиланд, ОАЭ, Чехию, Турцию и другие страны.

"Уральские авиалинии" - одна из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году перевезла более 9,5 млн пассажиров.