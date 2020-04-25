{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Самолет с россиянами из Гоа приземлился в Екатеринбурге

В индийском штате остаются еще около 3 тыс. россиян, которые хоят вернуться на родину из-за пандемии коронавируса, отметили в диппредставительстве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Самолет с российскими гражданами, которые решили покинуть индийский штат Гоа из-за ситуации с коронавирусом, приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.

"Рейс U6 3740 Гоа - Новосибирск - Екатеринбург прибыл", - написано на табло. Группа из 199 человек, в числе которых двое детей, вылетела в Новосибирск, а затем - в Екатеринбург. На спецрейс авиакомпании "Уральские авиалинии", по данным генерального консульства РФ в Мумбаи (к которому относится Гоа), имели право зарегистрироваться россияне из этих городов, а также из Томской, Кемеровской, Иркутской, Омской, Новосибирской и Свердловской областей, Республики Алтай, Красноярского и Алтайского краев.

Это третий вывозной рейс из Гоа для граждан РФ. Первые два вывезли россиян в Москву и Казань. В Гоа еще остаются около 3 тыс. россиян, выразивших желание вернуться на родину из-за ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, отметили в диппредставительстве.

Из-за ситуации с COVID-2019 Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

Ранее заместитель генерального директора "Уральских авиалиний" Александр Зиновьев сообщил, что авиакомпания совершила более 80 рейсов по вывозу из-за рубежа россиян. Полеты совершались в Таиланд, ОАЭ, Чехию, Турцию и другие страны.

"Уральские авиалинии" - одна из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году перевезла более 9,5 млн пассажиров.

Теги
ИндияРоссияСвердловская областьСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
Реклама на ТАСС
В Югре на инспектора государственного пожарного надзора возбудили дело за взятки
По версии следствия, он незаконно получил более 170 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС