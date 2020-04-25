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Пандемия коронавируса нового типа

Интернаты для пожилых в регионах УрФО частично закрываются на карантин

В Челябинской области 29 социальных учреждений для пожилых и инвалидов уходят на превентивную изоляцию, в ЯНАО рассматривают вопрос о закрытии домов престарелых на карантин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Меры для защиты проживающих в социальных учреждениях пожилых людей принимаются в регионах Уральского федерального округа. В Свердловской и Челябинской областях они закрываются на карантин, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах такое решение пока не принято в связи с более благоприятной эпидемиологической обстановкой и достаточностью других мер, сообщили ТАСС в региональных министерствах.

Минтруд 23 апреля рекомендовал регионам закрыть на карантин стационарные учреждения социального обслуживания, где проживают пожилые россияне. По данным ведомства, такие учреждения полностью закрыты на карантин в 29 регионах, частично - в 46, в 23 регионах - готовятся к закрытию. Коронавирус в настоящее время диагностирован у 457 проживающих в 16 психоневрологических и других интернатах на территории семи регионов России.

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Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов сообщил на пресс-конференции, что регион получил методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты РФ и предложения областного Роспотребнадзора о проработке закрытия учреждений для пожилых.

"Мы приняли решение закрыть такого рода учреждения, где проживают у нас граждане старшего возраста или ослабленные здоровьем, на тех территориях, где уже имеются граждане с подтвержденным заражением коронавирусом. Учреждений, в отношении которых вышел приказ Министерства социальной политики Свердловской области, 13 на территории нашего региона. Все они переходят на закрытый режим работы вместе с персоналом", - сказал Злоказов, добавив, что пока случаев заражения в домах престарелых на территории региона не зафиксировано.

В пресс-службе Центрального военного округа ТАСС сообщили, что военнослужащие округа проведут дезинфекционные мероприятия в более 110 интернатах для пожилых и детей в Свердловской области. Для проведения дезинфекционных работ будут привлечены сводные подразделения бригады радиационной, химической и биологической защиты.

В Челябинской области 29 социальных учреждений для престарелых и инвалидов уходят на превентивную изоляцию. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, всего на режим превентивной изоляции переходят девять психоневрологических интернатов, семь государственных и семь муниципальных домов престарелых общего типа, три детских дома-интерната для умственно отсталых детей и три отделения временного проживания комплексных центров социального обслуживания населения в Златоусте, Копейске и Южноуральске. Общее чисоло находящихся в них граждан составляет 4 968.

"Всем сотрудникам предложено самим принять решение о готовности работать в условиях изоляции с 24 апреля. Режим превентивной изоляции подразумевает, что в первую смену 894 сотрудника будут находиться в учреждении постоянно - их график работы и отдыха будет организован по сменам в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Через 14 дней заступит другая смена сотрудников на тот же период. В настоящий момент в учреждениях организуются места для проживания и отдыха персонала. В основном, это действующие административные помещения с соблюдением всех санитарных норм", - приводит пресс-служба слова министра социальных отношений Челябинской области Ирины Буториной.

В ряде регионов карантин не требуется

Как сообщили ТАСС в департаменте социального развития Югры, стационарные учреждения социального обслуживания, где проживают пожилые граждане, в ХМАО на карантин пока не закрыты.

"Данный вопрос находится в проработке. В настоящее время нет решения о закрытии данных учреждений на карантин. В них проводятся все необходимые ограничительные мероприятия, чтобы граждане не заразились коронавирусной инфекцией. Всего в Югре таких учреждений 11", - сказал собеседник агентства, не уточнив число находящихся там людей.

Заместитель директора дома-интерната для престарелых и инвалидов "Дарина" (город Советский) Наталья Зарубина сообщила ТАСС, что в учреждении приняты все меры для недопущения заражения находящихся у них людей коронавирусной инфекцией.

"У нас запрещен выход гражданам за пределы учреждения, войти к нам могут только работники учреждения. Проходят они зону фильтрации, трехразовое измерение температуры тела. Введен масочный режим для работников и получателей социальных услуг. На прогулку на территории "Дарины" проживающие выходят по два человека и расстояние между ними не менее 1,5 метра. Всего у нас проживают 102 человека", - сказала она.

Вопрос о закрытии домов престарелых на карантин в Ямало-Ненецком автономном округе находится на рассмотрении. Конкретных решений пока не принято, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

В регионах Уральского федерального округа на 25 апреля подтверждено 1 418 случаев заражения коронавирусом. Из них больше всего в Тюменской области - 357 случаев, в Свердловской - 304, в Ханты-Мансийском автономном округе - 217, в Ямало-Ненецком - 266, в Челябинской области - 245, в Курганской - 29.

Теги
РоссияТюменская областьКурганская областьСвердловская областьЧелябинская областьХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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