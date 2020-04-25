Интернаты для пожилых в регионах УрФО частично закрываются на карантин

Минтруд 23 апреля рекомендовал регионам закрыть на карантин стационарные учреждения социального обслуживания, где проживают пожилые россияне. По данным ведомства, такие учреждения полностью закрыты на карантин в 29 регионах, частично - в 46, в 23 регионах - готовятся к закрытию. Коронавирус в настоящее время диагностирован у 457 проживающих в 16 психоневрологических и других интернатах на территории семи регионов России.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Меры для защиты проживающих в социальных учреждениях пожилых людей принимаются в регионах Уральского федерального округа. В Свердловской и Челябинской областях они закрываются на карантин, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах такое решение пока не принято в связи с более благоприятной эпидемиологической обстановкой и достаточностью других мер, сообщили ТАСС в региональных министерствах.

Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов сообщил на пресс-конференции, что регион получил методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты РФ и предложения областного Роспотребнадзора о проработке закрытия учреждений для пожилых.

"Мы приняли решение закрыть такого рода учреждения, где проживают у нас граждане старшего возраста или ослабленные здоровьем, на тех территориях, где уже имеются граждане с подтвержденным заражением коронавирусом. Учреждений, в отношении которых вышел приказ Министерства социальной политики Свердловской области, 13 на территории нашего региона. Все они переходят на закрытый режим работы вместе с персоналом", - сказал Злоказов, добавив, что пока случаев заражения в домах престарелых на территории региона не зафиксировано.

В пресс-службе Центрального военного округа ТАСС сообщили, что военнослужащие округа проведут дезинфекционные мероприятия в более 110 интернатах для пожилых и детей в Свердловской области. Для проведения дезинфекционных работ будут привлечены сводные подразделения бригады радиационной, химической и биологической защиты.

В Челябинской области 29 социальных учреждений для престарелых и инвалидов уходят на превентивную изоляцию. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, всего на режим превентивной изоляции переходят девять психоневрологических интернатов, семь государственных и семь муниципальных домов престарелых общего типа, три детских дома-интерната для умственно отсталых детей и три отделения временного проживания комплексных центров социального обслуживания населения в Златоусте, Копейске и Южноуральске. Общее чисоло находящихся в них граждан составляет 4 968.

"Всем сотрудникам предложено самим принять решение о готовности работать в условиях изоляции с 24 апреля. Режим превентивной изоляции подразумевает, что в первую смену 894 сотрудника будут находиться в учреждении постоянно - их график работы и отдыха будет организован по сменам в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Через 14 дней заступит другая смена сотрудников на тот же период. В настоящий момент в учреждениях организуются места для проживания и отдыха персонала. В основном, это действующие административные помещения с соблюдением всех санитарных норм", - приводит пресс-служба слова министра социальных отношений Челябинской области Ирины Буториной.

В ряде регионов карантин не требуется

Как сообщили ТАСС в департаменте социального развития Югры, стационарные учреждения социального обслуживания, где проживают пожилые граждане, в ХМАО на карантин пока не закрыты.

"Данный вопрос находится в проработке. В настоящее время нет решения о закрытии данных учреждений на карантин. В них проводятся все необходимые ограничительные мероприятия, чтобы граждане не заразились коронавирусной инфекцией. Всего в Югре таких учреждений 11", - сказал собеседник агентства, не уточнив число находящихся там людей.

Заместитель директора дома-интерната для престарелых и инвалидов "Дарина" (город Советский) Наталья Зарубина сообщила ТАСС, что в учреждении приняты все меры для недопущения заражения находящихся у них людей коронавирусной инфекцией.

"У нас запрещен выход гражданам за пределы учреждения, войти к нам могут только работники учреждения. Проходят они зону фильтрации, трехразовое измерение температуры тела. Введен масочный режим для работников и получателей социальных услуг. На прогулку на территории "Дарины" проживающие выходят по два человека и расстояние между ними не менее 1,5 метра. Всего у нас проживают 102 человека", - сказала она.

Вопрос о закрытии домов престарелых на карантин в Ямало-Ненецком автономном округе находится на рассмотрении. Конкретных решений пока не принято, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

В регионах Уральского федерального округа на 25 апреля подтверждено 1 418 случаев заражения коронавирусом. Из них больше всего в Тюменской области - 357 случаев, в Свердловской - 304, в Ханты-Мансийском автономном округе - 217, в Ямало-Ненецком - 266, в Челябинской области - 245, в Курганской - 29.