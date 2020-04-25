Под Екатеринбургом с помощью троса и автомобиля украли банкомат из магазина

ТАСС, 25 апреля. Неизвестные с помощью автомобиля и троса украли в субботу банкомат из продуктового магазина в селе Косулино в Свердловской области. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, в 06:20 по местному времени (04:20 мск) "в дежурную часть отдела полиции № 29 ОВД Заречного поступил тревожный сигнал от представителей магазина, расположенного в поселке Косулино на улице Урожайной, из первоначальных сведений следовало, что из торговой точки практически варварским способом был похищен банкомат". "Оперуполномоченные установили, что кража была совершена при помощи троса и автомобиля с заклеенными номерами", - сказал он.

Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения. На них видно, как несколько мужчин в масках проникают в магазин, накидывают трос на банкомат. Как только автомобиль, к которому прикреплен трос, трогается с места, банкомат летит за ним, проламывая двери.

Вскрытый банкомат без денежных средств позднее был обнаружен в лесопарковой зоне, о нем полицейским сообщил один из местных жителей. Сумма ущерба устанавливается. Горелых уточнил, что правоохранители отрабатывают на причастность к краже ранее судимых граждан. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции, эксперт-криминалист из Екатеринбурга, сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД по региону.