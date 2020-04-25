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Пандемия коронавируса нового типа

Часть военнослужащих танкового полка в Чебаркуле отправили на карантин из-за коронавируса

Меры приняты после контакта одного из них с гражданским лицом, зараженным инфекцией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Часть военнослужащих танкового полка в Чебаркуле Челябинской области переведена на карантинный режим после контакта военнослужащего с гражданским лицом, заразившимся коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).

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"Факт контакта одного из военнослужащих дислоцированного в городе Чебаркуле танкового соединения с гражданином, инфицированным COVID-19, подтверждается. В настоящий момент военнослужащий и контактировавший с ним круг лиц изолированы и переведены на карантинный режим, находятся под круглосуточным наблюдением военных медицинских работников", - говорится в сообщении. 

В пресс-службе отметили, что состояние у всех удовлетворительное, явные признаки заболевания отсутствуют.

Там также добавили, что в воинских частях ЦВО проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия, включающие в себя входной контроль на КПП подразделений с проведением термометрии тела, а также ежедневную двукратную дезинфекцию и санитарную обработку всех помещений, объектов и территорий воинских частей.

По данным Министерства здравоохранения Челябинской области, на 25 апреля в регионе зафиксировано 310 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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