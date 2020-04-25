Транспортная прокуратура начала проверку после жесткой посадки вертолета на Ямале

"Уральская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, поскольку вертолет вылетел из аэропорта, поднадзорного новоуренгойской транспортной прокуратуре "Уренгой", - сказал собеседник агентства.

ТАСС, 25 апреля. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов после жесткой посадки вертолета Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В пресс-службе администрации Тазовскского района сообщили в свою очередь, что вертолет компании "Абакан-авиа" летел на месторождение Ванкор в Красноярский край. "25 апреля в Тазовском районе на вертолетной площадке месторождения "Русское" совершил жесткую посадку вертолет Ми-26 "Абакан-авиа", следовавший по маршруту поселок Уренгой - месторождение Ванкор. По предварительной информации, на борту находились восемь человек, есть пострадавшие", - сообщили в пресс-службе.

По данным администрации, из Тазовского на место происшествия вылетел борт санитарной авиации. "Пострадавших доставят в Новоуренгойскую ЦГБ. На место выехали представители правоохранительных органов", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что по факту жесткой посадки вертолета Уральским следственным управлением на транспорте СК РФ организована доследственая проверка.При посадке, по предварительным данным, пострадали шесть человек.

В новость были внесены изменения (11:23 мск) - добавлена информация администрации Тазовскского района.