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Пандемия коронавируса нового типа

Прибывших из Гоа в Екатеринбург россиян разместили в обсерваторе

На борту "Уральских авиалиний" находились 58 жителей города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Жители Свердловской области, вернувшиеся в субботу в Екатеринбург из индийского штата Гоа спецбортом компании "Уральские авиалинии", размещены в обсерваторе. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"Рейс с соотечественниками, вывезенными из Индии, прибыл в Екатеринбург. <…> Для обеспечения эпидбезопасности 58 свердловчан направлены на 14 дней в обсервацию, где для них созданы все условия", - говорится в сообщении.

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О предстоящей изоляции пассажирам было объявлено заранее.

Самолет "Уральских авиалиний", доставивший в Россию туристов, находившихся в Гоа, приземлился в аэропорту Екатеринбурга 25 апреля. Это третий вывозной рейс из Гоа для граждан РФ. Первые два вывезли россиян в Москву и Казань.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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