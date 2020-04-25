Прибывших из Гоа в Екатеринбург россиян разместили в обсерваторе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Жители Свердловской области, вернувшиеся в субботу в Екатеринбург из индийского штата Гоа спецбортом компании "Уральские авиалинии", размещены в обсерваторе. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"Рейс с соотечественниками, вывезенными из Индии, прибыл в Екатеринбург. <…> Для обеспечения эпидбезопасности 58 свердловчан направлены на 14 дней в обсервацию, где для них созданы все условия", - говорится в сообщении.