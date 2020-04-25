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Совершивший жесткую посадку в ЯНАО вертолет частично разрушен

Вертолет при посадке завалился на бок

ТАСС, 25 апреля. Вертолет Ми-26Т компании "Абакан-эир", совершивший жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), частично разрушен. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в субботу.

"25 апреля в 09:42 (07:24 мск) вертолет Ми-26Т авиакомпании "Абакан Эир" при выполнении коммерческого рейса произвел вынужденную посадку в 20 метрах от посадочной площадки на месторождении "Русское" Тазовского района ЯНАО, завалился на бок и частично разрушился", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Уральского управления на транспорте СК РФ сообщили, что у вертолета произошла вибрация правого двигателя. На борту находилось восемь человек, они доставлены в Новоуренгойскую ЦРБ санавиацией.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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Число пострадавших при жесткой посадке Ми-26 в ЯНАО увеличилось до восьми
Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести
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