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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом на Ямале превысило 300

Большинство заразившихся в регионе - вахтовые рабочие

ТАСС, 25 апреля. Число заразившихся коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе превысило 300. Большую часть из заразившихся COVID-19 в регионе составляют вахтовые рабочие, сообщили в оперативном штабе ЯНАО в субботу.

Согласно опубликованным данным, на 25 апреля в регионе зафиксировано 303 подтвержденных случая заражения COVID-19, из которых 162 случая зарегистрированы на месторождениях. Всего за прошедшие сутки, по данным оперштаба, подтверждено 37 новых случаев коронавируса.

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"Основной прирост снова дали вахтовые рабочие с месторождений - это 30 новых случаев. 13 из них - у работников месторождений в Ямальском районе, все выявлены при обследовании контактных с ранее заболевшими, три новых случая подтвердились по результатам обследования в общежитии вахтовых рабочих на одной из производственных баз близ Нового Уренгоя. Всего там теперь 17 случаев. Новые случаи выявлены при обследовании вахтовых рабочих в общежитии еще одного месторождения близ Нового Уренгоя, сегодня там подтверждено 14 случаев коронавирусной инфекции. Все носители инфекции изолированы по месту пребывания, в общежитии по контакту с ними обследовано еще 57 человек", - сообщила руководитель штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

По данным штаба, в населенных пунктах Ямала зарегистрирован 141 случай заражения инфекцией. За все время в регионе выздоровело 66 человек, один умер.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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