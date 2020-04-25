Число заразившихся коронавирусом на Ямале превысило 300

Согласно опубликованным данным, на 25 апреля в регионе зафиксировано 303 подтвержденных случая заражения COVID-19, из которых 162 случая зарегистрированы на месторождениях. Всего за прошедшие сутки, по данным оперштаба, подтверждено 37 новых случаев коронавируса.

"Основной прирост снова дали вахтовые рабочие с месторождений - это 30 новых случаев. 13 из них - у работников месторождений в Ямальском районе, все выявлены при обследовании контактных с ранее заболевшими, три новых случая подтвердились по результатам обследования в общежитии вахтовых рабочих на одной из производственных баз близ Нового Уренгоя. Всего там теперь 17 случаев. Новые случаи выявлены при обследовании вахтовых рабочих в общежитии еще одного месторождения близ Нового Уренгоя, сегодня там подтверждено 14 случаев коронавирусной инфекции. Все носители инфекции изолированы по месту пребывания, в общежитии по контакту с ними обследовано еще 57 человек", - сообщила руководитель штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

По данным штаба, в населенных пунктах Ямала зарегистрирован 141 случай заражения инфекцией. За все время в регионе выздоровело 66 человек, один умер.