У девяти работников на промплощадке в районе Варандея в НАО выявили коронавирус

ТАСС, 26 апреля. Заражение новой коронавирусной инфекцией подтвердилось еще у девяти сотрудников организаций, расположенных на Варандее в Ненецком автономном округе (НАО), сообщил на своей странице "ВКонтакте" врио главы НАО Юрий Бездудный.

Ранее вирус выявили у жителя Чувашии - рабочего промышленной площадки принадлежащей компании "Лукойл" установки подготовки нефти (УПН) "Варандей". В субботу Бездудный сообщил, что нефтяное месторождение закрыто на въезд и выезд из-за коронавируса, на месте будут развернуты обсерватор и лечебная база.

"Из 20 исследованных тест-проб, взятых у сотрудников организаций, расположенных на Варандее, девять подтвердили наличие коронавирусной инфекции. Еще 52 пробы находятся в работе, по готовности результатов сразу вам их предоставлю. Таким образом, в НАО на сегодняшний день 10 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. Все инфицированные работали на промплощадке в районе Варандея", - написал Бездудный.