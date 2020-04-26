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Пандемия коронавируса нового типа

У девяти работников на промплощадке в районе Варандея в НАО выявили коронавирус

Месторождение нефти закрыли на въезд и выезд, там развернут обсерватор и лечебную базу

ТАСС, 26 апреля.  Заражение новой коронавирусной инфекцией подтвердилось еще у девяти сотрудников организаций, расположенных на Варандее в Ненецком автономном округе (НАО), сообщил на своей странице "ВКонтакте" врио главы НАО Юрий Бездудный.

Ранее вирус выявили у жителя Чувашии - рабочего промышленной площадки принадлежащей компании "Лукойл" установки подготовки нефти (УПН) "Варандей". В субботу Бездудный сообщил, что нефтяное месторождение закрыто на въезд и выезд из-за коронавируса, на месте будут развернуты обсерватор и лечебная база.

"Из 20 исследованных тест-проб, взятых у сотрудников организаций, расположенных на Варандее, девять подтвердили наличие коронавирусной инфекции. Еще 52 пробы находятся в работе, по готовности результатов сразу вам их предоставлю. Таким образом, в НАО на сегодняшний день 10 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. Все инфицированные работали на промплощадке в районе Варандея", - написал Бездудный.

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Он пояснил, что один пациент на данный момент находится в Ненецкой окружной больнице, остальные проходят лечение непосредственно на месторождении.

Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в НАО 10 апреля. Заразившийся выздоровел и был выписан из больницы 23 апреля. Тесты контактировавших с ним дали отрицательный результат.

Теги
РоссияНенецкий автономный округПандемия коронавируса нового типаБездудный, Юрий Васильевич
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