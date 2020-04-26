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Пандемия коронавируса нового типа

В Курганской области запретили продажу алкоголя на майские праздники из-за коронавируса

В регионе также ввели временный запрет на продажу средств для разведения огня

ТАСС, 26 апреля. Власти Курганской области временно запретили продажу алкогольной продукции на период с 30 апреля по 10 мая из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб региона в воскресенье.

"В Курганской области с 30 апреля по 10 мая 2020 года будет приостановлена розничная продажа алкогольной продукции. Такое решение принял региональный оперативный штаб по коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

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В сообщении отмечается, что также запрещено торговать алкогольной продукцией при оказании услуг общественного питания. "Кроме этого, на тот же срок вводится запрет на продажу горючих веществ (древесный уголь и других) и средств для разведения огня", - добавили в оперштабе.

Всего на 26 апреля в регионе зарегистрировано 35 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Четверо выписаны по выздоровлению.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия коронавируса нового типа
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