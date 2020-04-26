В Курганской области запретили продажу алкоголя на майские праздники из-за коронавируса

ТАСС, 26 апреля. Власти Курганской области временно запретили продажу алкогольной продукции на период с 30 апреля по 10 мая из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб региона в воскресенье.

"В Курганской области с 30 апреля по 10 мая 2020 года будет приостановлена розничная продажа алкогольной продукции. Такое решение принял региональный оперативный штаб по коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.