В Курганской области запретили продажу алкоголя на майские праздники из-за коронавируса

ТАСС, 26 апреля. Власти Курганской области временно запретили продажу алкогольной продукции на период с 30 апреля по 10 мая из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб региона в воскресенье.
"В Курганской области с 30 апреля по 10 мая 2020 года будет приостановлена розничная продажа алкогольной продукции. Такое решение принял региональный оперативный штаб по коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что также запрещено торговать алкогольной продукцией при оказании услуг общественного питания. "Кроме этого, на тот же срок вводится запрет на продажу горючих веществ (древесный уголь и других) и средств для разведения огня", - добавили в оперштабе.
Всего на 26 апреля в регионе зарегистрировано 35 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Четверо выписаны по выздоровлению.