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Военные химики приступили к дезинфекции социальных объектов Свердловской области

Военнослужащие проводят обработку в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ревде, Камышлове, Заречном, Серове, Первоуральске
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Мобильные расчеты оперативного реагирования соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа, дислоцированного в Екатеринбурге, приступили в понедельник в санитарной обработке социальных объектов Свердловской области, сообщил журналистам командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"Военнослужащие проводят дезинфекцию в интернатах для детей и пенсионеров в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ревде, Камышлове, Заречном, Серове, Первоуральске. К работам привлечено 10 мобильных расчетов, в каждый входят подготовленные военнослужащие в средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, а также авторазливочные станции АРС-14КМ, предназначенные для дезинфекции", - сказал генерал.

Всего в Свердловской области военнослужащим предстоит провести обработку более 110 организаций социального обслуживания интернатного типа для пенсионеров и детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Дезинфекция коснется не только социальных объектов Екатеринбурга, но и отдаленных территорий. Соответствующее решение принял командующий войсками округа по обращению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Теги
РоссияСвердловская область
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