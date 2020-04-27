Военные химики приступили к дезинфекции социальных объектов Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Мобильные расчеты оперативного реагирования соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа, дислоцированного в Екатеринбурге, приступили в понедельник в санитарной обработке социальных объектов Свердловской области, сообщил журналистам командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"Военнослужащие проводят дезинфекцию в интернатах для детей и пенсионеров в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ревде, Камышлове, Заречном, Серове, Первоуральске. К работам привлечено 10 мобильных расчетов, в каждый входят подготовленные военнослужащие в средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, а также авторазливочные станции АРС-14КМ, предназначенные для дезинфекции", - сказал генерал.

Всего в Свердловской области военнослужащим предстоит провести обработку более 110 организаций социального обслуживания интернатного типа для пенсионеров и детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Дезинфекция коснется не только социальных объектов Екатеринбурга, но и отдаленных территорий. Соответствующее решение принял командующий войсками округа по обращению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.