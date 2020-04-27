Прибывших спецрейсом из ОАЭ в Екатеринбург россиян поместили в обсерватор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Жители Свердловской области, вернувшиеся спецборотом компании "Уральские авиалинии" в Екатеринбург из Объединенных Арабских Эмиратов, помещены на изоляцию в обсерватор на 14 дней. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в понедельник.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" с группой российских граждан, пожелавших вернуться в страну из-за ситуации с коронавирусом, приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге 26 апреля. В Екатеринбург прибыли 47 взрослых и трое детей. Самолет летел с посадкой в Уфе, где борт покинула часть пассажиров.