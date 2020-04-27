{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прибывших спецрейсом из ОАЭ в Екатеринбург россиян поместили в обсерватор

Они проведут в изоляции 14 дней

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Жители Свердловской области, вернувшиеся спецборотом компании "Уральские авиалинии" в Екатеринбург из Объединенных Арабских Эмиратов, помещены на изоляцию в обсерватор на 14 дней. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в понедельник.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" с группой российских граждан, пожелавших вернуться в страну из-за ситуации с коронавирусом, приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге 26 апреля. В Екатеринбург прибыли 47 взрослых и трое детей. Самолет летел с посадкой в Уфе, где борт покинула часть пассажиров.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Пассажиры покинули пределы аэропорта с соблюдением всех норм безопасности. После всех необходимых процедур прямо от трапа самолета они отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение", - говорится в сообщении.

Из-за ситуации с COVID19 Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. Ранее заместитель генерального директора "Уральских авиалиний" Александр Зиновьев сообщил, что авиакомпания совершила более 80 рейсов по вывозу из-за рубежа россиян. Полеты совершались в Таиланд, ОАЭ, Чехию, Турцию и другие страны.

Теги
ОАЭРоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Под медицинским наблюдением по коронавирусу в УФО находятся более 28 тыс. человек
Из них 878 помещены в обсерваторы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС