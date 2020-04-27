Прибывших спецрейсом из ОАЭ в Екатеринбург россиян поместили в обсерватор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Жители Свердловской области, вернувшиеся спецборотом компании "Уральские авиалинии" в Екатеринбург из Объединенных Арабских Эмиратов, помещены на изоляцию в обсерватор на 14 дней. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в понедельник.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" с группой российских граждан, пожелавших вернуться в страну из-за ситуации с коронавирусом, приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге 26 апреля. В Екатеринбург прибыли 47 взрослых и трое детей. Самолет летел с посадкой в Уфе, где борт покинула часть пассажиров.
"Пассажиры покинули пределы аэропорта с соблюдением всех норм безопасности. После всех необходимых процедур прямо от трапа самолета они отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение", - говорится в сообщении.
Из-за ситуации с COVID19 Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. Ранее заместитель генерального директора "Уральских авиалиний" Александр Зиновьев сообщил, что авиакомпания совершила более 80 рейсов по вывозу из-за рубежа россиян. Полеты совершались в Таиланд, ОАЭ, Чехию, Турцию и другие страны.