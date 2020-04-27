Под медицинским наблюдением по коронавирусу в УФО находятся более 28 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Медицинское наблюдение в Уральском федеральном округе (УФО) установлено за более чем 28 тыс. человек, которые обязаны находиться на самоизоляции. В стационарах с подозрением на коронавирус - 739 человек, сообщил в понедельник полномочный представитель президента в УФО Николай Цуканов.

"Сценарии распространения инфекции трудно предсказуемы. В настоящий момент более 28 тыс. граждан находятся у нас под наблюдением, в том числе 878 человек в обсерваторах. Всего в УФО выписаны из стационаров 284 пациента. В стационарах с подозрением на коронавирус находятся практически 739 человек, шесть человек умерли", - сказал Цуканов на совещании ситуации с коронавирусом.

По его словам, доля зараженных в УФО коронавирусом составляет всего 2% от всего числа в России. Всего в округе зарегистрировано 1 828 случаев. Выявлено 395 случаев в Свердловской области, 386 случаев - в Тюменской, 375 - в Ямало-Ненецком автономном округе, 368 - в Челябинской области, 274 - в Ханты-Мансийском автономном округе, 30 - в Курганской области.