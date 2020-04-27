В Свердловской области с 1 мая введут обязательный масочный режим

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Жители Свердловской области с 1 мая будут обязаны носить медицинские маски в магазинах, общественном транспорте, а также закрытых помещениях. Нарушителей будут штрафовать, сообщил в понедельник губернатор Евгений Куйвашев на совещании при полпреде в Уральском федеральном округе.

"С 1 мая [вводится] обязательный масочный режим. В любом виде транспорта, в закрытых помещениях - только в маске. Это будет фиксироваться. В магазине, на транспорте люди без маски будут штрафоваться", - сказал он.

В Свердловской области на 26 апреля зарегистрировано 395 случаев заражения коронавирусом. Врачи оценивают состояние 17 пациентов как тяжелое, 72 - средней тяжести, остальных как удовлетворительное. Вылечились 88 человек, один умер.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.