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Пандемия коронавируса нового типа

Цуканов: большинство регионов УФО выполнили планы по койкам для пациентов с COVID-19

Полпред отметил, что высокие риски невыполнения поставленных целей имеет Курганская область
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Планы по созданию больничных коек для пациентов с коронавирусом в большинстве регионов Уральского федерального округа (УФО) выполнены. Однако Курганская область имеет высокие риски невыполнения поставленных целей, сообщил в понедельник на совещании по борьбе с коронавирусом полномочный представитель президента в УФО Николай Цуканов.

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"Введено в целом по округу 7 906 коек, это 105,1% от плана, 5 593 - с кислородом, это 106,2%, 2 642 - с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), это 100,4%. <…> Плановые показатели достигнуты Челябинской, Тюменской областями, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами. Продолжает оставаться незначительная потребность в не реанимационных аппаратах ИВЛ в Свердловской области - 14 единиц. Отмечаются высокие риски неисполнения минимального стандарта по развертыванию коечного фонда в Курганской области", - сказал он.

Цуканов добавил, что риски связаны в первую очередь с недостаточным количеством аппаратов ИВЛ, в Курганской области потребность составляет 52 аппарата. "Но наша цель - не просто нарастить коечный фонд. Необходимо, что бы вся система работала, имелись расходные материалы и дополнительное медицинское оборудование, без которого невозможно оказывать медицинскую помощь", - отметил полпред.

Всего в округе зарегистрировано 1 828 случаев. Выявлено 395 случаев в Свердловской области, 386 случаев - в Тюменской, 375 - в Ямало-Ненецком автономном округе, 368 - в Челябинской области, 274 - в Ханты-Мансийском автономном округе, 30 - в Курганской области.

Теги
Цуканов, Николай НиколаевичРоссияКурганская областьПандемия коронавируса нового типа
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