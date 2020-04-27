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Начальника отдела Ростехнадзора в Магнитогорске арестовали по обвинению в получении взятки

По данным СК, с 2017 года он получил незаконное вознаграждение на сумму более 300 тыс. рублей

ТАСС, 27 апреля. Начальник территориального отдела Ростехнадзора Магнитогорска в Челябинской области Владимир Скрыпников обвиняется в получении взятки. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщается в понедельник на сайте СК РФ по региону.

"Начальнику Магнитогорского территориального отдела Ростехнадзора Владимиру Скрыпникову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с 2017 года обвиняемый получил взятки на сумму более 300 тыс. рублей от представителей коммерческих организаций за непринятие мер по выявленным в ходе проверок нарушениям.

Теги
РоссияЧелябинская область
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