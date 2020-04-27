Борт Utair 28 апреля доставит в Сургут 192 российских туристов из Индонезии и Таиланда

Ранее в Telegram-канале Минкомсвязи РФ сообщалось, что рейс Нанди (Фиджи) - Денпасар - Бангкок - Сургут был намечен на 23:35 по местному времени для граждан России, которые проживают в Югре и на Ямале. Прибытие самолета ожидалось 27 апреля.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 апреля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Utair 28 апреля доставит в Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ) 192 российских туристов из Индонезии и Таиланда. Об этом сообщил в понедельник оперативный штаб Югры по ситуации с COVID-19.

"На 28 апреля запланировано прибытие в Сургут специального рейса авиакомпании Utair, который следует по маршруту Денпасар (Индонезия) - Бангкок (Таиланд) - Сургут (Россия). Рейс организован по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой в связи с поступающими обращениями от жителей. Рейс стал возможен благодаря организационному содействию и поддержке в части контактов с властями иностранных государств правительства России, Министерства иностранных дел, Росавиации, Минкомсвязи РФ", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в Россию из Индонезии и Таиланд прибудут 192 человека - туристы из нескольких регионов страны, которые не смогли вернуться ранее из-за жестких ограничительных мер и прекращения авиасообщения в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, это 104 жителя ХМАО, 55 человек из Тюменской области, 25 жителей Ямала и еще восемь жителей других регионов России. Перелет для туристов будет бесплатный.

Отмечается, что все туристы в обязательном порядке отправятся на двухнедельную самоизоляцию в тех городах, где они проживают. "Жители Ямала и Тюменской области на транспорте, специально организованном региональными властями данных регионов, по прибытии направятся в родные города, где также пройдут двухнедельный период самоизоляции. Жители других субъектов РФ будут размещены в обсерваторе на базе комплекса "Олимпия" в городе Сургуте", - подчеркнули в оперативном штабе.