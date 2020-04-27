Астероид Апофис в 2029 году можно будет увидеть в обычный бинокль

Астероид Апофис был обнаружен в 2004 году в обсерватории Китт-Пик (штат Аризона). Его назвали в честь древнеегипетского змея-разрушителя, который, согласно мифу, пытается уничтожить Солнце в течение его ночного перехода. Небесное тело движется со скоростью более 30 км/с, то подходя на относительно небольшое расстояние к Земле, то отдаляясь от нее. В следующий раз сближение ожидается в 2029 году (он может оказаться, по разным данным, в 37-38 тыс. км).

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Апофис - астероид, который сблизится с Землей в 2029 году, можно будет увидеть на небе с помощью обычного бинокля. Об этом на пресс-конференции в информационном центре ТАСС сообщил старший преподаватель кафедры астрономии Уральского федерального университета (УрФУ), научный руководитель Школы астрономии Павел Скрипниченко

"Апофис, который будет проходить в 2029 году на расстоянии 0,1 радиуса Земли, возможно, он будет на пределе зрения. Не в специальную оптику, но в бинокль астероид разглядеть можно будет", - сказал Скрипниченко. Он добавил, что астероид 1998 OR2, который пролетит мимо Земли 29 апреля, можно будет увидеть только в специальную технику. "Расстояние большое, размеры [астероида] небольшие, без специальной оптики объект не увидеть, невооруженным глазом он наблюдаться не будет", - сказал он.

Ранее в Space.com сообщили, что диаметр астероида 1998 OR2 составляет от 1,8 до 4,1 км. Минимальное расстояние, на котором он пролетит мимо Земли 12:56 мск 29 апреля, составит около 6,3 млн. км. Это в 16 раз дальше от Земли, чем Луна, поэтому, как считают астрономы, астероид не опасен для нашей планеты.

"Команда обсерватории в Пуэрто-Рико "зацепила" этот астероид, и размеры его определяются всего лишь 1,5 километра. А потенциально опасным он становится, потому что, по градации NASA, все, что сближается с Землей на расстояние меньше, чем 7,5 километров, является потенциально опасным", - пояснил во время пресс-конференции профессор физико-технологического института Уральского федерального университета, член комитета РАН по метеоритам Виктор Гроховский.