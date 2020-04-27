В Свердловской области не будут принимать отдельные поправки о штрафах за неношение масок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Законодательному собранию Свердловской области не потребуется принимать дополнительные поправки в законодательство, чтобы штрафовать нарушителей "масочного режима" в регионе, сообщила в понедельник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС председатель регионального парламента Людмила Бабушкина, отвечая на соответствующий вопрос.

"Штрафы предусмотрены, они предусмотрены и в КоАП, и в нашем законе об административных правонарушениях. Это МВД уже будет в зависимости от тяжести таких нарушений протоколы составлять. И министерство общественной безопасности (Свердловской области) будет этими вопросами заниматься", - сказала она.

Ранее о том, что жители Свердловской области с 1 мая будут обязаны носить медицинские маски в магазинах, общественном транспорте, а также закрытых помещениях, а нарушителей "масочного режима" будут штрафовать, сообщил губернатор Евгений Куйвашев на совещании при полпреде в Уральском федеральном округе.

В Свердловской области на 26 апреля зарегистрировано 395 случаев заражения коронавирусом. Врачи оценивают состояние 17 пациентов как тяжелое, 72 - средней тяжести, остальных как удовлетворительное. Вылечились 88 человек, один умер.