Курганская область получила по линии НКО 14 млн рублей на продукты для пожилых

ТАСС, 27 апреля. Курганская область получила 14 млн рублей для работы волонтеров некоммерческих организаций (НКО) в ситуации с коронавирусом. Средства потратят на покупку продуктовых наборов для пожилых людей, сообщил в понедельник губернатор Вадим Шумков на совещании по борьбе с коронавирусом.

Курганская область является одним из 10 регионов РФ, которые демонстрируют наиболее низкие социально-экономические показатели, в том числе в части среднедушевых денежных доходов населения и доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Куратором региона был назначен глава Минфина РФ Антон Силуанов, при участии которого сформирован план ускоренного развития области.

"Развернут в регионе штаб волонтеров. 14 млн [рублей] мы получили по линии НКО. Эти средства сейчас направляются на приобретение продуктовых наборов на помощь пожилым. Работа идет очень активно", - сказал Шумков.

Включился в помощь жителям и бизнес региона, отметил губернатор. "Всего около 60 предприятий участвуют [в такой помощи] на сумму около 45 млн рублей, продуктовые наборы идут по социально слабо защищенным категориям", - пояснил он.

Кроме того, по словам главы региона, школьникам из малообеспеченных семей во время дистанционного обучения поставляются продуктовые наборы, закупленные из средств регионального бюджета. "Всего более 38 тыс. продуктовых наборов стоимостью каждый более 750 рублей будут доставлены в течение 1,5 недель до конца майских праздников", - сказал он.