{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Цуканов: мемориалы в УФО должны быть облагорожены ко Дню Победы

Полпред призвал продолжить работу по вручению медалей, минимизируя риски из-за ситуации с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Мемориалы и воинские захоронения в регионах Уральского федерального округа (УФО) должны быть облагорожены и отремонтированы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Также все ветераны до 9 мая должны получить памятные медали, сообщил в понедельник на совещании по борьбе с инфекцией полномочный представитель президента в УФО Николай Цуканов.

"Не надо забывать, что поставлена задача приводить в порядок памятники, мемориальные захоронения. Эту работу необходимо продолжить. Нужно найти правильную форму и минимизировать риски и продолжить работу по вручению медалей, посвященных 75-летию Победы", - сказал он.

По данным пресс-службы полпредства, всего в округе насчитывается 4 574 мемориалов и памятников, 78 братских захоронений и 182 одиночных захоронения. Из всех мемориалов по состоянию на январь 2020 года в удовлетворительном состоянии находились 65,9% объектов.

Теги
Цуканов, Николай НиколаевичРоссия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
"ВКонтакте" и "Одноклассники" будут транслировать акцию "Бессмертный полк"
Соцсети создадут мини-приложения, в которые пользователи смогут загрузить портреты и истории о своих близких - участниках Великой Отечественной войны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС