Цуканов: мемориалы в УФО должны быть облагорожены ко Дню Победы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Мемориалы и воинские захоронения в регионах Уральского федерального округа (УФО) должны быть облагорожены и отремонтированы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Также все ветераны до 9 мая должны получить памятные медали, сообщил в понедельник на совещании по борьбе с инфекцией полномочный представитель президента в УФО Николай Цуканов.

"Не надо забывать, что поставлена задача приводить в порядок памятники, мемориальные захоронения. Эту работу необходимо продолжить. Нужно найти правильную форму и минимизировать риски и продолжить работу по вручению медалей, посвященных 75-летию Победы", - сказал он.

По данным пресс-службы полпредства, всего в округе насчитывается 4 574 мемориалов и памятников, 78 братских захоронений и 182 одиночных захоронения. Из всех мемориалов по состоянию на январь 2020 года в удовлетворительном состоянии находились 65,9% объектов.