В УФО зафиксировали 23 очага внутрибольничного распространения коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. В регионах Уральского федерального округа зарегистрировано 23 очага внутрибольничного распространения коронавируса, больше всего их выявлено в Челябинской и Свердловской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе ни одного очага не зафиксировано, сказал полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов, слова которого приводятся в понедельник на сайте полпредства.

"По данным региональных управлений Роспотребназдора, в Уральском федеральном округе по состоянию на 26 апреля 2020 года зарегистрировано 23 очага внутрибольничного распространения новой коронавирусной инфекции <...>, во всех регионах, кроме Югры. Больше всего таких очагов зарегистрировано в Челябинской и Свердловской областях, 10 и 5 соответственно", - говорится в тексте.