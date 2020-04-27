В УФО зафиксировали 23 очага внутрибольничного распространения коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. В регионах Уральского федерального округа зарегистрировано 23 очага внутрибольничного распространения коронавируса, больше всего их выявлено в Челябинской и Свердловской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе ни одного очага не зафиксировано, сказал полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов, слова которого приводятся в понедельник на сайте полпредства.
"По данным региональных управлений Роспотребназдора, в Уральском федеральном округе по состоянию на 26 апреля 2020 года зарегистрировано 23 очага внутрибольничного распространения новой коронавирусной инфекции <...>, во всех регионах, кроме Югры. Больше всего таких очагов зарегистрировано в Челябинской и Свердловской областях, 10 и 5 соответственно", - говорится в тексте.
В сообщении указано, что наиболее крупные очаги инфекции зарегистрированы в Свердловской области - Центральная городская больница №1: 114 случаев; в Челябинской области - больница города Златоуста: 85 подтвержденных случаев и 840 - контактных, из них 287 медицинских работников. Сотрудники Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование данных случаев.
"Таким образом, у нас выбывают целые больницы из оказания медицинской помощи. А в случае небольших городов жители вообще могут лишиться возможности получения необходимой медицинской помощи из-за закрытия единственной больницы на карантин. По данным управлений Роспотребнадзора, в регионах основной причиной возникновения очага является "занос" инфекции. Однако в случае больших очагов имеет место распространения инфекции внутри больницы", - говорится в сообщении.
Всего в округе, по данным федерального оперативного штаба, зарегистрировано 1 926 случаев коронавируса. Выявлено 454 случая в Свердловской области, 399 случаев - в Тюменской, 375 - в Ямало-Ненецком автономном округе, 368 - в Челябинской области, 297 - в Ханты-Мансийском автономном округе, 39 - в Курганской области.