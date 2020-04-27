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Количество мошенничеств в Екатеринбурге увеличилось за три месяца на 77%

С момента введения режима самоизоляции увеличилось число таких преступлений, совершенных бесконтактным способом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Количество мошенничеств в Екатеринбурге увеличилось на 77% за первый квартал 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пик пришелся на период самоизоляции, а правонарушения перешли вслед за жителями на дистанционный формат, сообщил в понедельник в уральском региональном центре ТАСС заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Екатеринбургу, подполковник полиции Алексей Левченко.

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"В последние два месяца наблюдаем рост мошенничества в отношении нашего города и гостей Екатеринбурга. За первые три месяца у нас зарегистрировано 565 уголовных дел, в аналогичный период прошлого года - 319. Таким образом, рост составляет 77%. В январе-феврале у нас регистрировалось 2-3 факта мошенничеств, на сегодняшний день - в апреле - доходит до 10 фактов [в день]", - сказал он.

Начальник отдела по борьбе с мошенничеством УМВД России по Екатеринбургу, майор полиции Игорь Каргаполов отметил, что с момента введения режима самоизоляции в городе увеличилось число мошенничеств, совершенных бесконтактным способом. "Сейчас 60% всех мошенничеств совершено с использованием сети интернет и мобильной связи. По итогам 2019 года было пятьдесят на пятьдесят. <...> Новые жизненные реалии, мошенники под них подстраиваются", - пояснил он.

При этом, по словам Левченко, раскрываемость таких преступлений за этот период по сравнению с аналогичным в прошлом году стала выше и достигла 24,2%. "Но с учетом того, что мы наблюдаем рост, думаю, в дальнейшем процент раскрываемости снизится", - заключил он.

В Свердловской области, по последним данным, зарегистрировано 454 случая заражения новой коронавирусной инфекции. Состояние 17 госпитализированных оценивается как тяжелое, 73 - как средней тяжести, остальных - как удовлетворительное. Выздоровели 88 человек, один умер.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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