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Пандемия коронавируса нового типа

Участники перенесенных парадов в Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре помещены на карантин

Транспорт, использовавшийся для перевозки военных, прошел обработку дезинфицирующим раствором
Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" во время репетиции парада Победы в Екатеринбурге, 14 апреля 2020 года Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" во время репетиции парада Победы в Екатеринбурге, 14 апреля 2020 года
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие - участники отложенных из-за пандемии коронавируса парадов на День Победы в Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре - возвращены в пункты постоянной дислокации и помещены на карантин, сообщила в понедельник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

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"В связи с переносом военных парадов на более поздний срок личный состав парадных расчетов и механизированных колонн возвращен в пункты постоянной дислокации, помещен на карантин. Привлекаемые к параду вооружение, военная и специальная техника находятся под охраной на местах размещения - тренировочных площадках", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что транспорт, использовавшийся для перевозки военных, прошел обработку дезинфицирующим раствором.

В округе уточнили, что всего в тренировках парадов и шествий в границах военного округа планировалось задействовать более 50 тыс. военнослужащих и свыше тысячи единиц военной техники в 133 населенных пунктах.

Теги
РоссияНовосибирская областьСамарская областьСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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