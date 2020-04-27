Участники перенесенных парадов в Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре помещены на карантин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие - участники отложенных из-за пандемии коронавируса парадов на День Победы в Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре - возвращены в пункты постоянной дислокации и помещены на карантин, сообщила в понедельник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"В связи с переносом военных парадов на более поздний срок личный состав парадных расчетов и механизированных колонн возвращен в пункты постоянной дислокации, помещен на карантин. Привлекаемые к параду вооружение, военная и специальная техника находятся под охраной на местах размещения - тренировочных площадках", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что транспорт, использовавшийся для перевозки военных, прошел обработку дезинфицирующим раствором.

В округе уточнили, что всего в тренировках парадов и шествий в границах военного округа планировалось задействовать более 50 тыс. военнослужащих и свыше тысячи единиц военной техники в 133 населенных пунктах.