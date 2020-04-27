Авиасообщение между Курганом и Москвой планируют восстановить с 1 мая

ТАСС, 27 апреля. Авиакомпания Utair планирует возобновить рейсы Москва - Курган и Курган - Москва с 1 мая. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе аэропорта Курган.

Ранее из аэропорта осуществлялись авиарейсы в Москву (Utair), Сургут и Ханты-Мансийск (Nordwind Airlines). В конце марта отказалась от рейсов из Кургана авиакомпания Nordwind Airlines, Utair приостановила выполнение рейсов из этого города в Москву с 9 по 30 апреля по просьбе правительства региона.

"Utair заявился на рейсы с 1 мая. То есть, рейс будет 1,2 мая, а потом, согласно расписанию, по их заявке в понедельник и субботу. Это пока предварительно", - сказали в пресс-службе.

По данным на официальном сайте аэропорта, рейс Курган - Москва вылетит 1 мая в 04:50 (мск), из Москвы в Курган - 30 апреля в 23:00 (мск).

В числе ограничительных мер, связанных с коронавирусом, власти области приостановили автобусное сообщение с соседними регионами. Сейчас на территорию Курганской области могут въезжать лишь местные жители. Исключение составляют случаи, когда люди из других регионов приезжают, например, по работе, на лечение или похороны.

В Курганской области зафиксировано 39 случаев заражения коронавирусом, восемь пациентов уже выздоровели. При этом, как отметил на совещании в понедельник глава региона Вадим Шумков, 80% заразившихся - поступившие из Москвы и Московской области.