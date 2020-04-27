У 31 сотрудника полиции на Урале выявили коронавирус

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Коронавирус выявлен у 31 сотрудника полиции в регионах Уральского федерального округа (УрФО), 11 из них уже выздоровели. Такие данные в понедельник были озвучены на совещании по борьбе с коронавирусом у полпреда президента в УрФО Николая Цуканова.

"С подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция - 20 сотрудников, из них 13 - в Челябинской области, по три - в Свердловской области и на Ямале, один сотрудник в Ханты-Мансийском автономном округе. 11 сотрудников полиции Ямало-Ненецкого автономного округа выписаны из лечебных учреждений региона в связи с выздоровлением", - сказал заместитель начальника ГУ МВД России по Свердловской области Александр Постовалов, который был приглашен для доклада о ситуации с инфекцией в органах внутренних дел округа.

По словам Постовалова, 202 сотрудника полиции находятся под меднаблюдением. Кроме того, за все время борьбы с коронавирусом за нарушения санитарно-эпидемиологического режима составлено 9 172 административных протокола. Суды рассмотрели 975 материалов, штрафы на общую сумму 3,2 млн рублей выписаны в 755 случаях, вынесено 195 предупреждений. Также за распространение недостоверной информации составлено 37 административных протоколов, сумма штрафов составила 620 тыс. рублей.

Всего в округе, по данным федерального оперативного штаба, зарегистрировано 1 926 случаев коронавируса, 290 человек выздоровели, семь умерли.