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Пандемия коронавируса нового типа

В больнице Златоуста подтвердили 113 случаев заражения коронавирусом

24 апреля число заразившихся составило 82

ТАСС, 27 апреля. Коронавирус подтвержден у 113 человек, находящихся в больнице №1 города Златоуста Челябинской области, где ранее был выявлен очаг инфекции. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава региона Алексей Текслер.

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Ранее, 23 апреля, Алексей Текслер сообщил, что в больнице №1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом, тогда в учреждении подтвердилось 44 случая заражения, на следующий день число заразившихся выросло до 82. Позднее он заявил, что в городе могут ввести режим пропусков или карантин - закрыть въезд и выезд из города.

"Больничный очаг в Златоусте составил 113 человек, из них 63 сотрудника больницы, в том числе 14 врачей и 50 пациентов. Они госпитализированы, большинство в легком состоянии, один тяжелый пациент на ИВЛ. Всего в Златоусте было сделано 1233 анализа на COVID-19, выявлен 161 инфицированный", - сказал Текслер, добавив, что все с положительными результатами изолированы и проходят лечение.

По словам губернатора, после возникновения очага в больнице №1 в городе вырос индекс самоизоляции. "Златоуст дал нам 40% от всех заражений в регионе", - добавил Текслер.

По данным регионального Минздрава, на 27 апреля в регионе выявлено 413 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в Челябинской области добавилось 45 случаев.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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