В Челябинской области могут ввести обязательный масочный режим

"Мы рассматриваем обязательное введение масочного режима в первую очередь для закрытых помещений. В частности, речь идет о магазинах, многофункциональных центрах и других общественных пространствах. Мы должны привыкнуть к новым правилам поведения, и масочный режим, безусловно, нужен, когда есть риск передачи инфекции. Мы будем вводить масочный режим и для общественного транспорта, и для любых других замкнутых пространств", - сказал Текслер.

Глава региона отметил, что сейчас проблем с возможностью приобретения масок в регионе нет. "Принято решение о возможности продажи не только медицинских, но и гигиенических текстильных масок в аптеках. Сейчас предложение изделий такого рода будет увеличено", - добавил он.