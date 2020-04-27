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Пандемия коронавируса нового типа

В Челябинской области могут ввести обязательный масочный режим

Губернатор Алексей Текслер отметил, что сейчас проблем с возможностью приобретения масок в регионе нет

ТАСС, 27 апреля. Обязательный масочный режим могут ввести в Челябинской области из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава региона Алексей Текслер.

В другом регионе Уральского федерального округа - Свердловской области - ранее заявили о введении обязательного масочного режима с 1 мая, нарушителей будут штрафовать.

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"Мы рассматриваем обязательное введение масочного режима в первую очередь для закрытых помещений. В частности, речь идет о магазинах, многофункциональных центрах и других общественных пространствах. Мы должны привыкнуть к новым правилам поведения, и масочный режим, безусловно, нужен, когда есть риск передачи инфекции. Мы будем вводить масочный режим и для общественного транспорта, и для любых других замкнутых пространств", - сказал Текслер.

Глава региона отметил, что сейчас проблем с возможностью приобретения масок в регионе нет. "Принято решение о возможности продажи не только медицинских, но и гигиенических текстильных масок в аптеках. Сейчас предложение изделий такого рода будет увеличено", - добавил он.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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