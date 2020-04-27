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В Екатеринбурге иностранцы пытались устроить бунт в спецприемнике, требуя депортации

По данным полиции, они также требовали предоставить им современные гаджеты, чтобы общаться с родными из других стран

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Несколько человек в центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Екатеринбурге нанесли себе телесные повреждения и требовали немедленной депортации на родину. Сотрудники полиции попытку нарушения режима содержания пресекли, сообщил в понедельник ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сегодня полиция Екатеринбурга пресекла попытку нарушения режима содержания задержанными нарушителями, содержащимися в центре временного содержания иностранных граждан. <…> Несколько человек из разных комнат нанесли себе телесные повреждения в надежде добиться немедленной отправки к себе на родину, а также предоставления им современных гаджетов, чтобы они могли общаться беспроблемно со своими родными из других стран", - сказал он.

Горелых добавил, что сообщение об инциденте поступило в 10:25 мск. На место происшествия оперативно прибыли представители полиции и Росгвардии, а также уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, начальник городского УМВД Игорь Озеров и прокурор города Светлана Кузнецова.

Представители МВД вызывали медиков, которые оказали необходимую помощь в пределах центра. "Одного из молодых людей доставляли в больницу, там оказали помощь и вернули. Госпитализация никому не потребовалась. Отмечу, что пользоваться телефонами в режиме "когда хочу и с кем хочу" на данном объекте запрещено. Переговоры с родными осуществляются в установленном порядке и под контролем представителей ЦВСИГ. По данному факту проводится проверка, по ее итогам будет принято обоснованное решение", - отметил он.

Уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова уточнила ТАСС, что пользоваться телефоном в центре можно в течение часа ежедневно, однако они требовали его для постоянного использования. "Две комнаты требовали сделать связь постоянной", - сказала Мерзлякова и добавила, что речь идет об 11 мигрантах, сейчас конфликт урегулирован.

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