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Власти Тюменской области не прогнозируют большого паводка на реке Ишим

Губернатор Александр Моор во время рабочего совещания сообщил президенту Владимиру Путину, что при худших прогнозах вода может повредить 40 домов

ТАСС, 27 апреля. Власти Тюменской области не прогнозируют значительного паводка на реке Ишим в регионе, при худших прогнозах вода может навредить 40 домам. Об этом в понедельник заявил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Александр Моор во время рабочего совещания.

"По прогнозу на 2020 год мы не ожидаем большого наводнения, за исключением реки Ишим. Сегодня в случае повторения уровня 2017 года [когда было самое затопление] в затопление может попасть всего 40 домов. При этом текущий уровень и темп увеличения уровня воды уже начинает сбавляться, думаю, что мы до уровня 2017 года не дойдем. Тем более что <...> в Петропавловском водохранилище уровень стабилизировался, в Сергеевском тоже падает - это означает, что большого перелива и сброса воды не будет, и поднятия воды в реке Ишим быть не должно", - сказал он.

Глава региона отметил, что для защиты от воды здесь уже построены 12 гидротехнических сооружений. "В городе Ишим построены дамбы по высоте 12 м, [это] полностью защищает город. Сегодня по уровню воды на первом гидропосту после Казахстана - село Ильинка - уровень воды 776 мм, в 2017 году он был 835", - добавил он.

Уровень воды в реке Ишиме определяется уровнем воды в Сергеевском и Петропавловском водохранилищах в Республике Казахстан. В зоне затопления реки находится город Ишим с населением больше 60 тыс. человек. В 2017 году от воды пострадали 22 населенных пункта. Тогда ущерб от паводка составил 735 млн рублей, отметил Моор.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
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