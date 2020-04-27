Власти Тюменской области не прогнозируют большого паводка на реке Ишим

ТАСС, 27 апреля. Власти Тюменской области не прогнозируют значительного паводка на реке Ишим в регионе, при худших прогнозах вода может навредить 40 домам. Об этом в понедельник заявил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Александр Моор во время рабочего совещания.

"По прогнозу на 2020 год мы не ожидаем большого наводнения, за исключением реки Ишим. Сегодня в случае повторения уровня 2017 года [когда было самое затопление] в затопление может попасть всего 40 домов. При этом текущий уровень и темп увеличения уровня воды уже начинает сбавляться, думаю, что мы до уровня 2017 года не дойдем. Тем более что <...> в Петропавловском водохранилище уровень стабилизировался, в Сергеевском тоже падает - это означает, что большого перелива и сброса воды не будет, и поднятия воды в реке Ишим быть не должно", - сказал он.

Глава региона отметил, что для защиты от воды здесь уже построены 12 гидротехнических сооружений. "В городе Ишим построены дамбы по высоте 12 м, [это] полностью защищает город. Сегодня по уровню воды на первом гидропосту после Казахстана - село Ильинка - уровень воды 776 мм, в 2017 году он был 835", - добавил он.

Уровень воды в реке Ишиме определяется уровнем воды в Сергеевском и Петропавловском водохранилищах в Республике Казахстан. В зоне затопления реки находится город Ишим с населением больше 60 тыс. человек. В 2017 году от воды пострадали 22 населенных пункта. Тогда ущерб от паводка составил 735 млн рублей, отметил Моор.