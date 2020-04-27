Пробы на коронавирус у военных танкового полка в Чебаркуле оказались отрицательными

ТАСС, 27 апреля. Пробы на коронавирус у военнослужащих из танкового полка Чебаркуля Челябинской области, помещенных на карантин после контакта с заразившимся коронавирусом гражданским лицом, дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) в понедельник.

"Пробы, взятые у одного из военнослужащих воинской части в Чебаркуле и контактировавших с ним сослуживцев, дали отрицательный результат. В настоящее время изолированные из-за подозрения на коронавирус военнослужащие продолжат находиться в карантинном режиме установленный срок под постоянным наблюдением военных медиков", - сообщили в пресс-службе.

В субботу в пресс-службе ЦВО сообщили, что часть военнослужащих танкового полка в Чебаркуле переведена на карантинный режим после контакта военнослужащего с гражданским лицом, заразившимся коронавирусом.

По данным регионального Минздрава, на 27 апреля в регионе выявлено 413 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в Челябинской области добавилось 45 случаев.