В вахтовом поселке Сабетта на Ямале подтвердили 143 случая коронавируса

ТАСС, 27 апреля. Случаи заражения коронавирусной инфекций подтверждены в вахтовом поселке Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Сабетта, где реализуется проект по сжижению природного газа "Ямал СПГ". Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в понедельник.

"У вахтовых работников организаций, ведущих свою деятельность на территории поселка Сабетта Ямальского района, подтверждено 143 случая коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

По данным штаба, 22 работника, у которых заболевание протекает с выраженными симптомами ОРВИ или пневмонии, госпитализированы в инфекционные отделения Салехардской окружной больницы и Новоуренгойской центральной городской больницы. Еще 121 вахтовый работник с подтвержденным диагнозом COVID-19 изолирован по месту работы в поселке Сабетта и находится под присмотром медиков.

"У большинства заболевших отсутствуют клинические признаки инфекции. Люди переносят ее бессимптомно или в легкой форме. При ухудшении состояния заболевшие будут госпитализироваться в больницы региона", - отметили в штабе.