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Пандемия коронавируса нового типа

В вахтовом поселке Сабетта на Ямале подтвердили 143 случая коронавируса

22 человека, у которых заболевание протекает с выраженными симптомами ОРВИ или пневмонии, госпитализированы
Вахтовый поселок Сабетта Лев Федосеев/ТАСС
Описание
Вахтовый поселок Сабетта
© Лев Федосеев/ТАСС

ТАСС, 27 апреля. Случаи заражения коронавирусной инфекций подтверждены в вахтовом поселке Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Сабетта, где реализуется проект по сжижению природного газа "Ямал СПГ". Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в понедельник.

"У вахтовых работников организаций, ведущих свою деятельность на территории поселка Сабетта Ямальского района, подтверждено 143 случая коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

По данным штаба, 22 работника, у которых заболевание протекает с выраженными симптомами ОРВИ или пневмонии, госпитализированы в инфекционные отделения Салехардской окружной больницы и Новоуренгойской центральной городской больницы. Еще 121 вахтовый работник с подтвержденным диагнозом COVID-19 изолирован по месту работы в поселке Сабетта и находится под присмотром медиков.

"У большинства заболевших отсутствуют клинические признаки инфекции. Люди переносят ее бессимптомно или в легкой форме. При ухудшении состояния заболевшие будут госпитализироваться в больницы региона", - отметили в штабе.

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В вахтовых городках на производстве созданы три обсерватора, в которых находятся работники, которые контактировали с зараженными, сообщили в штабе. Всего в обсерваторах находится более 450 человек, они обследованы и проходят обязательную изоляцию.

"Здоровых сотрудников, которые не контактировали с заболевшими, будут вывозить. Процесс будет организован работодателем под контролем управления Роспотребнадзора по ЯНАО. Вывоз работников будет проходить поэтапно. Необходимые условия: 14-дневный карантин и отрицательный тест с 10-го по 14-й день", - рассказали в оперативном штабе.

Сабетта - вахтовый поселок на восточном берегу полуострова Ямал, где реализуется проект по сжижению природного газа "Ямал СПГ". Первая линия завода была открыта в декабре 2017 года, вторая и третья линии - в июле и ноябре 2018 года.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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